Patrullera murió atropellada por un motociclista en un puesto control en vías del Tolima

Tolima

Una patrullera de la Policía de Tránsito y Transporte del Tolima murió tras ser atropellada por un motociclista en un puesto de control en la vía Neiva – Castilla, en el hecho también el conductor de la moto murió.

Caracol Radio conoció que la subintendente, Natalia Arguello, se encontraba en el kilómetro 86 + 440 metros, jurisdicción del municipio de Natagaima, en labores de prevención vial cuando un motociclista embistió a los uniformados, ocasionándole la muerte a ella de manera inmediata.

En el accidente de tránsito también resultó lesionado el subintendente, Andrés Alfonso, quién se encuentra recluido en un centro asistencial del Tolima debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, el motociclista que aún no ha sido identificado terminó debajo de un vehículo de carga que cubría la ruta Chicoral – Pitalito lo que le ocasionó también la muerte en el lugar de los hechos.

Los vehículos involucrados en el siniestro que se registró en este corredor vial que conecta a los departamentos de Tolima y Huila son una motocicleta Pulsar de placa IUT 12D y un camión de matrícula VZF 634.

Se estableció que las autoridades investigan las causas de este accidente de tránsito que cobró la vida de la uniformada y dejó a otro más lesionado, además del motociclista muerto. Una de las hipótesis que se maneja es una posible invasión de carril por parte de uno de los conductores.