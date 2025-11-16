Ibagué

Patrullera murió atropellada por un motociclista en un puesto control en vías del Tolima

El accidente se registró en el kilómetro 86 + 440 metros de la vía Neiva – Castilla jurisdicción del municipio de Natagaima.

Accidente vía Neiva - Castilla

Accidente vía Neiva - Castilla

Julio Montiel

Tolima

Una patrullera de la Policía de Tránsito y Transporte del Tolima murió tras ser atropellada por un motociclista en un puesto de control en la vía Neiva – Castilla, en el hecho también el conductor de la moto murió.

Caracol Radio conoció que la subintendente, Natalia Arguello, se encontraba en el kilómetro 86 + 440 metros, jurisdicción del municipio de Natagaima, en labores de prevención vial cuando un motociclista embistió a los uniformados, ocasionándole la muerte a ella de manera inmediata.

En el accidente de tránsito también resultó lesionado el subintendente, Andrés Alfonso, quién se encuentra recluido en un centro asistencial del Tolima debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, el motociclista que aún no ha sido identificado terminó debajo de un vehículo de carga que cubría la ruta Chicoral – Pitalito lo que le ocasionó también la muerte en el lugar de los hechos.

Los vehículos involucrados en el siniestro que se registró en este corredor vial que conecta a los departamentos de Tolima y Huila son una motocicleta Pulsar de placa IUT 12D y un camión de matrícula VZF 634.

Se estableció que las autoridades investigan las causas de este accidente de tránsito que cobró la vida de la uniformada y dejó a otro más lesionado, además del motociclista muerto. Una de las hipótesis que se maneja es una posible invasión de carril por parte de uno de los conductores.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad