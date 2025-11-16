La minería ilegal lo único que trae es destrucción y muerte: gobernadora del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, lamentó la muerte de cinco personas que quedaron sepultadas tras un derrumbe que se registró en una mina de oro en ubicada en la vereda Mesa de Pole en el municipio de Ataco al sur del departamento.

La mandataria seccional se solidarizó con las familias afectadas y afirmó que la minería ilegal solo trae afectaciones al medio ambiente y muertes como las que se han registrado en el 2025 en el Tolima.

“Nosotros con la Policía Nacional venimos haciendo una campaña muy fuerte en materia de minería ilegal y precisamente en estos días realizamos el lanzamiento de más de 1.500 volantes ahí en Ataco diciéndole a la gente que la minería ilegal lo único que traía era destrucción y muerte y mire lo que nos pasó”, dijo Adriana Matiz.

Por otra parte, aseguró que “Es una tragedia lo que ocurrió en Ataco, es lamentable. Hacemos un llamado a la comunidad y expresar mi más sentida solidaridad con las familias que sufren el dolor de perder a sus seres queridos”.

La compleja situación que se vive por la Minería ilegal

En el mes de septiembre en este mismo municipio, pero en la vereda El Viso Anapé, se presentó también un derrumbe en el que quedaron sepultadas seis personas que estaban haciendo actividades de minería, en ese accidente falleció una mujer.

En el municipio de Ataco se enfrenta un compleja situación social por la desbordada minería ilegal que no solo afecta al medio ambiente, sino que también se convierte en fuente de financiación de grupos al margen de la ley.

Las autoridades en los últimos meses han hecho varios operativos contra la minería ilegal, en uno destruyeron maquinaria que pertenecía a las disidencias de las Farc.

Finalmente, las autoridades ambientales han denunciado que en operativos contra la minería ilegal a los profesionales de Cortolima les han amenazado con quemarle los vehículos.