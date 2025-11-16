Hostigan subestación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Norte de Santander.

En la madrugada de este domingo, hombres armados hostigaron la subestación de Policía de Guamalito, en zona rural de El Carmen, Norte de Santander.

El ataque ocurrió hacia la 1:00 de la mañana, cuando los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada de la infraestructura.

De acuerdo con las primeras informaciones, varios impactos alcanzaron paredes y parte de la estructura externa, pero afortunadamente no se registraron uniformados heridos.

En esa subestación suelen estar adscritos más de 20 policías, quienes reaccionaron para asegurar el área y evitar que el hostigamiento escalara.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron las labores de verificación y búsqueda de los responsables en los alrededores del centro poblado, mientras unidades de inteligencia recopilan información que permita determinar desde dónde se perpetró la arremetida y qué grupo armado estaría detrás del hecho.

La zona permanece con vigilancia reforzada mientras avanzan las investigaciones.