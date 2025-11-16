Falleció el general (r) Víctor Delgado, director de la Policía durante la toma del Palacio

El general retirado Víctor Alberto Delgado Mallarino, una de las figuras más influyentes de la Policía Nacional en los años ochenta, falleció a los 96 años.

Su nombre quedó ligado a uno de los momentos más críticos del país: la toma del Palacio de Justicia y la operación de retoma, hechos que marcaron su gestión y la memoria institucional.

Durante su dirección, Delgado Mallarino impulsó procesos de modernización que la Policía destaca como avances clave. Entre ellos, la creación del Servicio Aéreo Policial y el fortalecimiento de capacidades técnicas y logísticas que permitieron ampliar la presencia y respuesta operativa en distintas regiones del país.

Pese a esos logros, su paso por la Dirección General estuvo acompañado de polémicas por las decisiones tomadas en los días previos y durante la crisis del Palacio de Justicia.

Diversos sectores y analistas han revisado su responsabilidad en el manejo del operativo, un debate que ha persistido durante cuatro décadas y que vuelve a escena tras su fallecimiento.

La institución lamentó su muerte y resaltó su liderazgo, formación profesional y aporte a la evolución de la Policía Nacional en un periodo marcado por altos niveles de violencia y desafíos operativos.

Su fallecimiento abre nuevamente la conversación sobre su legado, dividido entre avances institucionales y las heridas históricas del país.