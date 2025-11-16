En tiempo récord quedaron habilitadas la Avenida Santander y Calle del Arsenal tras las Fiestas

Cartagena

La Alcaldía de Cartagena de Indias, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT y la Secretaría General, informa a la ciudadanía que la Avenida Santander ha sido habilitada en tiempo récord luego de la celebración del Bando de las Fiestas de la Independencia del 11 de noviembre.

Este logro, entre desmonte de palcos, limpieza y habilitación vial en solo dos días, refleja el alto nivel de planeación estratégica y la eficiente coordinación logística que se implementó para garantizar el disfrute, la movilidad y la seguridad de todos los cartageneros durante estas tradicionales fiestas.

Asimismo, se confirma que la Calle del Arsenal quedará completamente habilitada tras la culminación del Desfile Náutico y del tradicional Bololó del Arsenal, permitiendo restablecer la circulación normal en uno de los corredores festivos y culturales más importantes de la ciudad.

“Normalmente los palcos demoraban más de una semana en ser desmontados; por lo que este gran logro logístico y de planeación merece que a mis muchachos de ‘la Cuadrilla del Alcalde’ se les reconozca por su incansable labor, bajo el sol y la luna. Recogieron toda la basura y limpiaron carreteras, murallas y todo tipo de escenario público. Fueron 220 regados por la Santander, el Centro en la calle del Arsenal. No pararon nunca en jornadas continuas para no generar mayores contratiempos viales a los cartageneros y los miles de visitantes que tenemos en estos momentos”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, José Ricaurte, director del DATT, indicó: “En tiempo récord se habilitaron los dos sentidos de la Avenida Santander luego del Desfile del Bando de la Independencia. El comportamiento de los actores viales ha sido ejemplar y la movilidad fluye con completa normalidad, en el mismo sentido, también se encuentra habilitada la Calle del Arsenal después del exitoso Festival Náutico y Bololó del Arsenal. Agradecemos a la ciudadanía el compromiso y buen comportamiento en la vía”.

La Administración Distrital destaca que estos tiempos de habilitación, ejecutados con celeridad y precisión, son evidencia del compromiso institucional con la ciudadanía y del trabajo articulado entre las dependencias encargadas de la movilidad, la seguridad y la logística de uno de los eventos masivos más importantes de Cartagena.