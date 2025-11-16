Elecciones atípicas por la Gobernación de Magdalena: Pacto Histórico respalda al candidato Rafael Noya

A una semana de las elecciones atípicas por la Gobernación de Magdalena, que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre, el partido político del Gobierno, el Pacto Histórico, expresó su respaldo al candidato Rafael Noya García y a su movimiento “En el Magdalena Cabemos Todos”.

A través de un comunicado a la opinión pública difundido en la cuenta oficial de la red social X de la colectividad, el Pacto Histórico indicó: “Confiamos en que su propuesta de paz política y su eventual gobierno se articulen plenamente con la política establecida en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, liderado por el presidente Gustavo Petro”.

Al dar su respaldo a Naya García, el movimiento oficialista afirma que espera que un potencial gobierno avance en reformas sociales, defensa de la soberanía nacional y en la implementación de políticas públicas orientadas a combatir el hambre y fortalecer la construcción de paz.

El Pacto Histórico aclaró que el respaldo a Naya “no implica ni compromete alianzas con sectores o fuerzas opositoras al Gobierno del presidente Gustavo Petro”, debido a que el candidato no pertenece al partido. Cabe mencionar que esto se produce a poco más de seis meses para los comicios presidenciales del 2026.

¿Quién es Rafael Noya García?

Rafael Noya García fue diputado del Magdalena en el periodo anterior, entre 2020 y 2023, con el aval del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Sin embargo, en agosto de 2025, el Consejo de Estado ratificó una sentencia emitida en 2024 por el Tribunal del Magdalena por la cual se anulaba su elección como diputado, pues determinó que el ahora candidato a las elecciones atípicas continuó militando en otra colectividad, Fuerza Ciudadana, que recibió personería jurídica en 2022.

Fuerza Ciudadana es el partido fundado por Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y gobernador de Magdalena.

A raíz de eso, Noya perdió su credencial en la lista del partido en la Asamblea del Magdalena.

Sin embargo, ante una nueva decisión del Consejo de Estado, que determinó que el gobernador del departamento en el periodo actual, Rafael Martínez, también incurrió en doble militancia, Noya se presenta para las elecciones atípicas para el cargo hasta el 2027.