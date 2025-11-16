Dos presuntos sicarios abatidos en intento de asesinato en Villa del Rosario. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Dos presuntos sicarios fueron abatidos en la tarde de este sábado en el barrio Lomitas de Villa del Rosario, luego de que intentaran asesinar al empresario minero y palmicultor Gonzalo Barrera, quien se encontraba en un establecimiento de comidas junto a algunos familiares.

La acción de los escoltas que integran su esquema de protección evitó el crimen, pero dejó un cruce de disparos que generó pánico entre las personas que estaban en la zona comercial.

De acuerdo con las primeras versiones, los dos atacantes -identificados uno de ellos como José Claro Angarita y el otro aún sin reconocer- llegaron al lugar en búsqueda de Barrera y le dispararon en varias oportunidades, alcanzándolo y dejándolo herido.

De inmediato, los miembros del esquema de seguridad reaccionaron, repelieron la agresión y les dispararon a los dos hombres, quienes murieron en el sitio.

Mientras se aseguraba el área, los escoltas trasladaron al empresario a un centro asistencial y lo dejaron bajo atención médica, para luego retirarse del lugar.

Según fuentes cercanas al caso, los integrantes del esquema de protección se presentarían ante las autoridades durante la noche, acompañados de sus abogados, para responder por el procedimiento y aclarar lo ocurrido.

Las autoridades señalaron que una de las hipótesis iniciales apunta a un posible ajuste de cuentas, teniendo en cuenta que los dos presuntos atacantes pertenecerían a la banda criminal conocida como ‘Los Turcos’.

Sin embargo, los investigadores esperan las declaraciones de los escoltas y los resultados de las pesquisas para determinar con exactitud cómo se planeó y ejecutó el ataque.

El lugar permaneció acordonado mientras unidades judiciales adelantaban la inspección técnica de los cuerpos e iniciaban la recolección de evidencias que permitan esclarecer completamente este caso.