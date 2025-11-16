Cali instala 100 cámaras trampa para monitorear fauna y flora con inteligencia artificial

Cali completó la instalación de cerca de 100 de las 120 cámaras trampa previstas para monitorear e identificar fauna silvestre en zonas rurales, ecoparques, montañas y humedales. El objetivo es generar información precisa y continua sobre la biodiversidad del distrito mediante el uso de inteligencia artificial.

Las imágenes captadas se cargan en Wildlife Insights, plataforma global que clasifica automáticamente especies y organiza los datos. Guardabosques y profesionales de la autoridad ambiental de Cali ya reciben capacitación para manejar esta herramienta.

Según Angélica Díaz, investigadora del Centro de Estudios Socioecológicos y Cambio Global del Instituto Humboldt, antes el procesamiento se hacía manualmente: “Tomábamos fecha, hora, la especie y el lugar donde se registraba cada fotografía. Ahora, gracias a la plataforma ‘Wildlife Insights’, estos procesos se automatizan. Subimos las imágenes y la inteligencia artificial identifica automáticamente las especies. Además, se crean bases de datos automatizadas y luego realizamos talleres para revisar y corroborar las identificaciones”.

Este proyecto de las autoridades locales, desarrollado junto al Instituto Humboldt y Conservación Internacional, reemplaza así los antiguos registros manuales y acelera el análisis de información. Las cámaras ya están activas, captando imágenes que serán procesadas para documentar y evaluar la biodiversidad de Cali en los próximos años.