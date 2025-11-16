Cali

Cali instala 100 cámaras trampa para monitorear fauna y flora con inteligencia artificial

Las cámaras ya operan en los Farallones de Cali; la plataforma Wildlife Insights automatiza la identificación de especies

Farallones de Cali. Foto: www.parquesnacionales.gov.co

Farallones de Cali. Foto: www.parquesnacionales.gov.co(Thot)

Cali completó la instalación de cerca de 100 de las 120 cámaras trampa previstas para monitorear e identificar fauna silvestre en zonas rurales, ecoparques, montañas y humedales. El objetivo es generar información precisa y continua sobre la biodiversidad del distrito mediante el uso de inteligencia artificial.

Las imágenes captadas se cargan en Wildlife Insights, plataforma global que clasifica automáticamente especies y organiza los datos. Guardabosques y profesionales de la autoridad ambiental de Cali ya reciben capacitación para manejar esta herramienta.

Según Angélica Díaz, investigadora del Centro de Estudios Socioecológicos y Cambio Global del Instituto Humboldt, antes el procesamiento se hacía manualmente: “Tomábamos fecha, hora, la especie y el lugar donde se registraba cada fotografía. Ahora, gracias a la plataforma ‘Wildlife Insights’, estos procesos se automatizan. Subimos las imágenes y la inteligencia artificial identifica automáticamente las especies. Además, se crean bases de datos automatizadas y luego realizamos talleres para revisar y corroborar las identificaciones”.

Este proyecto de las autoridades locales, desarrollado junto al Instituto Humboldt y Conservación Internacional, reemplaza así los antiguos registros manuales y acelera el análisis de información. Las cámaras ya están activas, captando imágenes que serán procesadas para documentar y evaluar la biodiversidad de Cali en los próximos años.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad