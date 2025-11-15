Tragedia: mueren cinco personas en una mina de oro en Ataco, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que se registró la muerte de cinco personas que quedaron sepultadas en un derrumbe en una mina de oro en el municipio de Ataco, Tolima así lo confirmó la Defensa Civil en el departamento.

Según el mayor, Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima, el accidente se registró en la vereda Mesa de Pole, Mina Las Cruces, municipio de Ataco al sur del departamento, tragedia ocasionada por un derrumbe cayó sobre las personas que adelantaban actividades de minería.

“Se presenta un deslizamiento en el municipio de Ataco, la emergencia fue atendida por personal de socorro y las autoridades de la región. La información que se tiene es que cinco personas fallecieron”, dijo Luis Fernando Vélez.

En el mes de septiembre en este mismo municipio, pero en la vereda El Viso Anapé se presentó también un derrumbe en el que quedaron sepultadas seis personas que estaban haciendo actividades de minería, en ese accidente falleció una mujer.

En el municipio de Ataco se enfrenta un compleja situación social por la desbordada minería ilegal que no solo afecta al medio ambiente, sino que también se convierte en fuente de financiación de grupos al margen de la ley.

Las autoridades en los últimos meses han hecho varios operativos contra la minería ilegal, en uno destruyeron maquinaria que pertenecía a las disidencias de las Farc.

Finalmente, las autoridades ambientales han denunciado que en operativos contra la minería ilegal a los profesionales de Cortolima les han amenazado con quemarle los vehículos.