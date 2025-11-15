Todo listo para la media maratón de Cúcuta
La carrera tendrá cuatro mil participantes
Cúcuta
Gran expectativa genera en la ciudad el desarrollo de la media maraton de Cúcuta 21K, una actividad deportiva que cada año resulta más atractiva para los participantes.
Mañana 16 de noviembre más de 800 competidores extranjeros y 3.200 nacionales, estarán cumpliendo con esta cita deportiva en la capital nortesantandereana.
Su promotor Carlos Alberto Hernández dijo a Caracol Radio “estamos muy contentos, comprometidos con esta ciudad que nos ha permitido avanzar, el año anterior teníamos 2.500 participantes y hoy tenemos cuatro mil”.
Indicó que “gracias al apoyo de las autoridades civiles, de la policía, ejército, de las autoridades sanitarias, organismos de socorro hemos podido coordinar los puntos de atención, hidratación y tener todo listo para este nuevo reto”.
Explicó que en esta oportunidad se tendrán además dos puntos isotónicos para una mejor hidratación de los participantes.
El empresario destacó el efecto de esta convocatoria nacional e internacional por la dinámica comercial que genera en la ciudad, en diferentes renglones económicos como la hotelería, gastronomía, turismo y además la promoción de esta capital para el desarrollo de importantes eventos.