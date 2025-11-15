Supersalud designa nuevos agentes interventores a todas las EPS con medida administra

La superintendencia de salud designó nuevos agentes interventores a todas las EPS con medida de intervención; dicha selección se dio teniendo en cuenta que los elegidos cumplen con los parámetros técnicos y profesionales, establecidos en el Registro de Interventores,

Liquidadores y Contralores de la Superintendencia Nacional de Salud (RILCO).

Alexander Mesa Romero, será el nuevo interventor de Coosalud. Es Médico Cirujano, Especialista en gerencia de la Salud Pública y con experiencia de más de 6 años en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector salud y/o funciones similares a las del cargo de interventor.

Bety Cecilia Anaya Nieto, llegará a Capresoca, y es administradora de empresas, con especialización en Auditoría en Salud y se ha desempeñado encargo similares a los de un agente interventor.

Carlos Alberto Betancur Castañeda, se posesionó como interventor de Servicios Occidentales de Salud SOS, y es médico con especialización en auditoría en salud y cuenta con 27 años de experiencia en entidades del sector salud.

Germán Darío Gallo Rojas, administrará la EPS Famisanar. Se trata de un ingeniero industrial con maestría en gestión de servicios de salud y a ocupado cargos de nivel directivo.

Ilsen Inés Jaramillo Laserna, abogada, especialista en derecho público y con más de28 años de experiencia, será la interventora de Emssanar

Laín Eduardo López Martínez, médico cirujano con especialización en gerencia financiera, será el interventor de la EPS Asmet Salud.

Y por último, William Humberto Salgado Gamboa, será el interventor de Savia Salud. Es contador público con especialización en gerencia financiera y tiene más de 4 años de experiencia.