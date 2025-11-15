Por qué los huevos veganos podrían transformar la alimentación y los mercados: Estudio explica

Un nuevo estudio difundido en ‘Foods’ y retomado por el especialista en sistemas ambientales Jordan Joseph generó interés en países donde el huevo es un alimento cotidiano y de fuerte arraigo cultural, como Colombia.

La investigación, realizada por Da Eun Kim, de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, y Brenna Ellison, de la Universidad de Purdue, indagó en los factores que limitan la expansión de los huevos veganos y ofrece pistas útiles para comprender la realidad latinoamericana.

Las autoras aplicaron un experimento para observar cómo el precio, el tipo de preparación y las rutinas alimentarias influyen en la intención de compra de este tipo de huevos.

Aunque el estudio se enfocó en consumidores estadounidenses, su enfoque permite identificar patrones que también pueden operar en países donde la cocina tradicional y el ajuste del gasto familiar determinan la adopción de opciones novedosas.

Según el escenario planteado, la distancia entre el mercado ‘plant-based’, que en EE. UU. supera los 8.100 millones de dólares, y las alternativas al huevo sigue siendo amplia.

En Colombia se replica algo similar, un sector avícola robusto frente a un mercado vegetal incipiente, marcado por precios que aún representan la principal barrera, pese al creciente interés urbano por propuestas innovadoras.

¿Por qué la manera de preparar los huevos podrían impulsar el consumo en países como Colombia?

Los resultados obtenidos por Kim y Ellison adquieren especial relevancia al analizar los hábitos del consumido. Su trabajo evidencia que la forma en que se presenta el alimento es el factor con mayor impacto en la disposición a consumirlo.

Por ejemplo, en Estados Unidos, los participantes se mostraron más abiertos a los huevos de origen vegetal cuando estos aparecían incorporados en platos familiares, como panqueques o preparaciones caseras.

En Colombia, donde desayunos como huevos pericos, arepas con huevo y diversas recetas horneadas son parte del repertorio diario, esta familiaridad culinaria podría ser aún más decisiva al disminuir la sensación de incertidumbre frente a productos nuevos.

Este patrón coincide con investigaciones globales que señalan la familiaridad como un predictor sólido de adopción, incluso por encima de variables socioeconómicas. En un país donde el hogar suele ser el principal espacio para explorar novedades gastronómicas, es lógico que los consumidores, como ocurre en EE. UU., prefieran ensayar estas alternativas desde su cocina.

Asimismo, la experiencia previa surge como un factor determinante. Quienes ya han probado huevos veganos muestran una intención de recompra más fuerte, lo que sugiere que las degustaciones y acciones educativas serían estrategias efectivas para impulsar su crecimiento en países como Colombia.

¿Qué implicaciones éticas, ambientales y nutricionales tendría este mercado para Colombia?

El análisis destacó beneficios que resultan especialmente relevantes para la realidad colombiana. Desde la perspectiva nutricional, los huevos de origen vegetal presentan ventajas claras, como la ausencia de colesterol y un menor aporte de grasas, atributos que podrían apoyar iniciativas de salud pública en un país donde las enfermedades cardiovasculares muestran una tendencia al alza.

En el plano ambiental, también se observan diferencias significativas: mientras la producción del huevo convencional implica emisiones considerables asociadas a la alimentación animal, las alternativas vegetales reducen de forma notable su impacto, lo que encaja con los esfuerzos nacionales hacia la sostenibilidad agrícola y la transición energética.

Por otra parte, el estudio también recuerda la fragilidad del sistema avícola ante crisis sanitarias, como los aumentos de precios derivados de brotes de influenza aviar en 2025. Colombia no es ajena a estas fluctuaciones, que suelen golpear con mayor fuerza a los hogares vulnerables. En esa coyuntura, los huevos vegetales podrían funcionar como un colchón de riesgo si alcanzan mayor escala y precios competitivos.

Finalmente, cabe añadir que al igual que en Estados Unidos, es probable que los consumidores jóvenes, urbanos y familiarizados con temas de sostenibilidad lideren su adopción. Sin embargo, tal como advierten Kim y Ellison, la familiaridad previa continúa siendo el factor decisivo: para integrarse en la vida diaria colombiana, estos productos deberán incorporarse de manera orgánica en las preparaciones tradicionales que sustentan la identidad culinaria del país.