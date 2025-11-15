“No hay cama pa tanta gente” en el HUEM

Cúcuta

Una verdadera emergencia vive hoy el área de urgencias del hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta que hoy tiene la prestación de servicios colapsados.

La dramática situación se presenta por la dura situación que afronta la red pública hospitalaria derivada de la crisis del sistema de salud promovido por el actual gobierno, en su modelo de cambio.

La deuda por más de 80 mil millones de pesos siendo la Nueva Eps el principal contratista del centro médico es una de las dificultades que afronta el centro médico.

La carencia de recursos sumado a las otras deudas de Eps tiene en serias dificultades la prestación del servicios, especialmente el área de urgencias donde se tiene la mayor demanda de atención de pacientes de todas las Eps e incluso población migrante.

Julio Lizcano vocero del huem, líder sindical dijo a Caracol Radio que “estamos atravesando una situación muy difícil por la irresponsabilidad de las Eps para con el hospital por culpa de los incumplimientos reiterativos para pagar deudas y esto genera esta problemática”.

Explicó que ante el colapso que tienen las urgencias el hospital ha tenido que habilita run espacio del piso seis para llevar pacientes a ese lugar ante la alta demanda y falta de espacio en el primer piso.

“Esto no tiene antecedentes, estamos en una situación preocupante, nuestro recurso humano también afectado y con situaciones difíciles con los mismos proveedores frente a este panorama, carencia de recursos, altísima demanda y la falta de respuesta de las Eps y del mismo gobierno” precisó.