¡Inigualable! 20 mil personas asistieron al Bololó del Arsenal en Cartagena

Cartagena

En simultáneo con el Festival Náutico, 20 mil personas asistieron al Bololó del Arsenal, un espacio organizado por la Alcaldía de Cartagena con el apoyo de Tropicana 97.5, Águila y Johnnie Walker para vivir en la línea de tierra la experiencia musical de talla internacional que presentaron.

Durante el primer día, los asistentes disfrutaron de las presentaciones de Elder Dayan, DJ Dever, Carlos Vives y Maluma. En el segundo día estarán Marc Anthony, Rafa Pérez, Rikarena, Kapo, Natalia París y el dúo Criss y Ronny.

Porque en Cartagena, cada fiesta es una prueba de que encajar no implica ocultarse: es dejar una huella inconfundible que inspira a otros a caminar con firmeza y a celebrar ese estilo único que solo nace cuando el Caribe se mueve a su manera.

“Éxito total el Bololó del Arsenal, fueron más de 20.000 personas más que se reunión a escuchar lo que se vive en el Festival Náutico. Al final las fiestas son para que todos disfrutemos, y este espacio permite que la cultura y el espectáculo se vivan de la mejor forma”, señaló Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.