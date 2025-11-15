Hurtan vehículo especializado de empresa de energía en el Catatumbo

Norte de Santander.

Una nueva acción delincuencial volvió a afectar la infraestructura de servicio público en Tibú. Tres trabajadores de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en la región, fueron sorprendidos en las últimas horas por hombres armados que terminaron hurtando un vehículo especial tipo carro canasta, utilizado para realizar trabajos en líneas energizadas sin necesidad de interrumpir el servicio.

El caso se registró cuando los técnicos salieron a cumplir sus labores en el casco urbano y se movilizaban por el barrio Libertadores.

Al momento de subir al vehículo, fueron interceptados por los delincuentes, quienes les ordenaron conducir hacia el sector de Los Higuerones, en la vía que comunica Tibú con El Tarra.

A la altura de una zona apartada, los hombres armados obligaron a los trabajadores a descender y los abandonaron a un costado de la carretera.

Luego huyeron con el vehículo, fundamental para ejecutar maniobras técnicas y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

Los tres trabajadores lograron regresar a la compañía sin lesiones, según confirmó CENS en un comunicado.

La empresa rechazó este hecho y advirtió que acciones como esta afectan directamente la operación y ponen en riesgo la infraestructura necesaria para garantizar la prestación del servicio en el Catatumbo.

Debido a la pérdida del vehículo y a las restricciones operativas por la situación de orden público, la compañía informó que está evaluando la suspensión de actividades de mantenimiento, reparaciones y maniobras preventivas y correctivas en Tibú, lo cual podría impactar a la comunidad en los próximos días.