Clínicas privadas en aprietos por deudas Eps

Cúcuta

El deterioro del modelo de salud en el país tiene en serias dificultades la prestación de servicios a los usuarios en las clínicas privadas del oriente del país.

En Norte de Santander cada día se agudiza más la respuesta a la demanda de servicios por las deudas que arrastran las EPS y que se refleja en las dificultades de atención.

La clínica Santa Ana hoy es una de las más afectadas por el no pago en la prestación de servicios por parte de Nueva Eps que acumula una deuda de más de 8.500 millones de pesos.

Mientras que, Sanitas les adeuda más de 2.500 millones de pesos por la atención a sus usuarios, en medio de una situación muy compleja para todo el sector.

“Esto cada día se complica más, no hay como atender, las EPS no asumen responsabilidad de pago, no hay insumos y el panorama es muy complejo para una clínica tan importante como esta, pero que esta igual que todos, esperando que les cumplan en el pago” dijo uno de los trabajadores.

Otro dijo “lo más grave es el riesgo para cada persona en estas condiciones, tanto para los profesionales del sector salud como para los usuarios, trabajar en estas condiciones no es nada fácil, muy complicado”.