Bombada de lodo y piedras causó emergencia en la vereda La Cascada de Ibagué

Ibagué

En las últimas horas se registró una bombada en un nacimiento de agua de la vereda La Cascada, en el sector Villa Nazly, por la entrada a Cay, que arrastró material como lodo y piedras, y dejó dos viviendas con afectaciones.

“Una de esas casas, tuvo daños directos en dos habitaciones, por colapso del muro. En la otra, tuvo afectación indirecta, porque la bombada pasó muy cerca, pero sin daño estructural”, explicó Harol Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

Se hace la recomendación a las familias del sector, que evacúen la zona para evitar una emergencia mayor, en caso que se pueda repetirse la situación, por estar en zona de riesgo y con probabilidad de lluvias en la noche.

Asimismo, se desplazó maquinaria amarilla al lugar, para remover y limpiar todo el material que cayó de la bombada y terminar de realizar un tratamiento a la emergencia.

Se recuerda a la ciudadanía, tener mucha precaución en esta temporada de lluvias y reportar cualquier situación a las líneas 119 de Bomberos y 123 de la Policía Nacional.

Dato: los hechos se registraron en la tarde del viernes 14 de noviembre a causa de las fuertes lluvias que han caído en la zona urbana y rural de Ibagué.