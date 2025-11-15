A la cárcel presunto ladrón de almacenes de cadena en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sandro Alexis Duarte Trujillo, presunto responsable de ingresar a varios almacenes de cadena en Ibagué y bajo amenazas con arma cortopunzante hurtar el producido.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Tolima le imputó el delito de hurto calificado y agravado. Cargo que no fue aceptado por el procesado.

De acuerdo con la investigación, se conoció que entre el 5 y 9 de octubre y el 9 de noviembre, del año en curso, este hombre, de 20 años, al parecer, ingresó a cuatro locales comerciales y bajo amenazas, obligó a los cajeros a entregarles el dinero de las cajas registradoras.

En el último hecho, Duarte Trujillo ingresó a un vestier y se puso un pantalón, además guardó unos zapatos entre su ropa. Al intentar salir del establecimiento, fue detenido por la seguridad del lugar, que notó la sustracción de las prendas.

Dato: la Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura en contra de este hombre.