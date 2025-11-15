35.000 personas en 800 embarcaciones disfrutaron del primer día del Festival Náutico en Cartagena

Cartagena

“¡Éxito total! Según reportes oficiales fondearon en la bahía cerca de 800 embarcaciones de diferentes tamaños, para disfrutar del primer día del Festival Náutico de Independencia. Unas 35 mil personas a bordo”, expresó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El zarpe se realizó sin contratiempos, teniendo como punto central el Muelle de La Bodeguita, desde donde salieron unas 200 embarcaciones con unos 4 pasajeros, quienes participaron de muestras culturales, experiencias gastronómicas y activaciones turísticas para promocionar la ciudad y sus distintos planes.

“El Muelle de La Bodeguita desplegó toda su capacidad logística para ofrecer una experiencia segura y cómoda, como antesala al Festival Náutico. Ha sido un trabajo rápido, efectivo y seguro, el cual realizamos en articulación con la Armada Nacional, DIMAR y Guardacostas. Cartagena de Indias es un destino turístico con un potente componente náutico y está viendo el resultado de un intenso trabajo de promoción turístico nacional e internacional, al cual, el alcalde Dumek Turbay le ha imprimido toda la fuerza como motor de desarrollo”, manifestó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Las candidatas al Reinado de Independencia y al Concurso Nacional de Belleza desfilaron por el Muelle de La Bodeguita antes de abordar dos catamaranes donde pudieron compartir, en un ambiente festivo, con los asistentes.

“Éxito total este primer día del Festival Náutico, evento que, definitivamente, se consolida como uno de los favoritos de Cartagena, el país y el mundo, en el marco de las Fiestas de Independencia. Nuestra ciudad demuestra que está a la altura de eventos de talla mundial. Estamos listos desde ya para el segundo día y esperamos el mejor de los comportamientos de todos los que nos acompañen“, aseguró Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.