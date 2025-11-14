Tecnológico de Antioquia abre inscripciones para 2026 en su nueva sede de Itagüí

Itagüí, Antioquia

El Tecnológico de Antioquia –TdeA– abrió inscripciones para el primer semestre de 2026 en su nueva sede del municipio de Itagüí, donde ya están disponibles 5.000 cupos en 11 programas de formación técnica, tecnológica y profesional. El registro estará habilitado hasta el 8 de diciembre a través de la página www.tdea.edu.co.

La apertura se da luego de la entrega oficial del campus Aburrá Sur, una infraestructura académica que representó una inversión superior a $56.000 millones y que hoy se convierte en el principal centro público de educación superior del sur del Valle de Aburrá. El complejo cuenta con ocho niveles, un bloque académico de 6.540 metros cuadrados, 65 aulas de clase, siete laboratorios y salas de sistemas, además de zonas deportivas como piscina, gimnasio y placa polideportiva.

Los programas habilitados para 2026 son:Derecho; Profesional en Trabajo Social; Técnico Profesional en Sistemas; Tecnología en Sistemas; Tecnología en Gestión de la Ciberseguridad; Tecnología en Implementación de Servicios IoT; Contaduría Pública; Administración Comercial; Administración Financiera; Biología y Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las inscripciones requieren documento de identidad, pruebas ICFES, copia de la factura de servicios públicos, diploma de bachiller y registro en Sisbén. Según la institución, se proyecta que para el segundo semestre de 2026 también se oferten especializaciones, maestrías y doctorados en esta sede.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, destacó el impacto regional de esta apertura:“El municipio tiene ahora la oportunidad de ofrecer educación pública universitaria de alta calidad. Lo prometimos y lo cumplimos: Itagüí tiene universidad pública para todos”.

Este nuevo campus busca atender la demanda educativa de Itagüí y de los municipios vecinos, ampliando el acceso a la educación superior en una zona que no contaba con una sede universitaria pública de esta magnitud.