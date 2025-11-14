Soldado muere en enfrentamientos entre el Ejército y la disidencia de las Farc en el Catatumbo

Norte de Santander.

En las últimas horas, en medio de operaciones ofensivas adelantadas por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 11 en el municipio de Tibú, Norte de Santander, se desató un enfrentamiento con integrantes de la disidencia de las Farc que mantiene presencia en el corredor fronterizo.

En el intercambio de disparos fue asesinado el soldado profesional Andrés Miguel García Montes, oriundo de Planeta Rica, Córdoba.

La Fuerza de Tarea Vulcano informó, a través de un comunicado, que el uniformado perdió la vida mientras cumplía labores operacionales en una zona donde se han intensificado las acciones criminales en las últimas semanas.

La institución lamentó su muerte y expresó sus condolencias a la familia del militar.

Además, señaló que un equipo interdisciplinario acompaña a sus allegados en este momento de duelo.

Las tropas mantienen el despliegue en el área rural de Tibú con el objetivo de contener los ataques atribuidos a la disidencia y garantizar la seguridad de las comunidades que viven en medio de la tensión armada que atraviesa el Catatumbo.