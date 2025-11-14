Sicario asesinó a hombre cuando departía en la casa de su pareja en Cartagena: no hay capturas

Cartagena

Manuel Enrique Suárez Ramos, de 32 años, fue ultimado por un sicario cuando departía en la terraza de una casa ubicada en la calle 4 del barrio Fredonia, sur de Cartagena.

La Policía confirmó que, presuntamente, el occiso estaba compartiendo con algunas personas en la vivienda de su pareja sentimental en medio de las celebraciones por las Fiestas de Independencia.

Al parecer, de un momento a otro, llegó un sujeto, ingresó a la casa, sacó un arma de fuego y sin mediar palabra le disparó en repetidas ocasiones, acabando con su vida. El pistolero a sueldo emprendió la huida con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta.

Las autoridades aseguraron que Manuel Suárez presentaba una anotación judicial por los delitos de hurto, acceso carnal violento, porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

La inspección técnica fue adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), quienes trasladaron el cadáver a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla.