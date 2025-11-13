Radican queja contra congresista María del Mar Pizarro por “Ley de la noche” y Before Club

JUSTICIA

La Red de Defensa Ciudadana, con firma de Leinder Molina Miranda, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra la representante a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro Rodríguez, por un presunto conflicto de interés.

De acuerdo con el denunciante, la representante habría incurrido en una falta disciplinaria al intervenir en espacios legislativos sobre la regulación de bares y discotecas con “La ley de la noche” pese a que ella es, al parecer, propietaria del bar Before Club, en Chapinero.

“En suma, el vínculo patrimonial de la congresista con el sector regulado, su participación activa en las deliberaciones preparatorias y la incidencia directa que las normas en discusión pueden tener sobre su propio establecimiento permiten concluir que concurren de manera completa los tres elementos que determinan el conflicto de interés legislativo: interés particular, beneficio actual e incidencia directa”, dice la queja.

Le puede interesar Corte niega tutela en contra del CNE por fusión incompleta del Pacto Histórico

La queja invoca los artículos 182 y 209 de la Constitución Política, así como el artículo 56 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), que tipifica como falta gravísima “no declararse impedido oportunamente cuando exista la obligación de hacerlo”.

Cabe resaltar que la “Ley de la Noche” aún no ha sido radicada en el Congreso, pero busca establecer lineamientos para el funcionamiento, la seguridad y la formalización del sector del entretenimiento nocturno, uno de los más afectados durante la pandemia y en la actual reactivación económica.