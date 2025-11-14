Oficina de cobro y Ak 47 serían responsables de sicariatos en Cúcuta

Enfrentamientos entre organizaciones criminales responsables de ola de sicariato en Cúcuta /FOTO: Getty Images / ipopba

Cúcuta

Una operación de policía judicial e inteligencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta permitió desmantelar una oficina de cobro que delinquía desde la ciudad de Bucaramanga y que llegó a Cúcuta para generar un espacio de criminalidad para generar rentas ilícitas.

Caracol Radio conoció que después de varias diligencias de allanamientos en diversos sectores de la ciudad se logró la captura de nueve de diez de sus integrantes comprometidos en acciones sicariales en Cúcuta y el área metropolitana.

Las autoridades informaron que esta organización ilegal entraría en disputa con la banda trasnacional AK 47 por las rentas ilícitas en esta zona del país.

Producto de esta confrontación entre ilegales se generó una serie de acciones violentas que terminaron con el homicidio de catorce personas entre ellas cinco mujeres.

A esta hora, se adelantan los actos urgentes y comienza la legalización de las capturas adelantadas por las unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta.