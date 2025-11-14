Ministerio de Culturas impulsa la declaratoria de las ruinas de Armero como bien de interés cultural

Tolima

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, reveló que a finales de este mes de noviembre podrían declararse las ruinas como bien de interés cultural para la Nación.

La ministra indicó que los “vestigios” entraron como candidatos en la lista para ser declarados bien de interés cultural, decisión que deberá tomar el Consejo Nacional de Patrimonio.

“Esperamos que, después de un año de trabajo construyendo los expedientes para el Plan Especial de Manejo y Protección y de una inversión de $2.000 millones en estos documentos, el 27 de noviembre, tras la aprobación del Consejo Nacional de Patrimonio, las ruinas de Armero sean declaradas bienes de interés cultural de la Nación”, manifestó Kadamani.

A su vez, la alta funcionaria explicó que, una vez se dé la declaratoria, se podrá construir un Plan Especial de Manejo y Protección que permita preservar las ruinas en el tiempo, como lo reclaman los sobrevivientes y residentes de la zona.

“Es urgente el Plan Especial de Manejo porque consideramos que esos vestigios o ruinas son fundamentales para mantener viva la memoria. Son como los testigos físicos. Estamos otros testigos, que somos físicos por el momento —los sobrevivientes o habitantes de Armero—, pero somos pasajeros, y las ruinas pueden permanecer más en el tiempo”, expuso el artista y gestor cultural Hernán Darío Nova.