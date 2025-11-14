Felipe Córdoba y Yeferson Cossio donan una tonelada de alimento a refugio de animales

El precandidato presidencial Felipe “Pipe” Córdoba y el creador de contenido Yeferson Cossio, entregaron una tonelada de alimento a la Fundación Refugio Milagrinos, ubicada en la localidad de Suba, zona rural de Bogotá.

Gracias a esta donación,el refugio podrá alimentar a 276 perritosque hoy se encuentran bajo su cuidado.

El acto solidario fue retransmitido por Cossio a través de su cuenta @YefersonCossio en la red social Kick.com en la que también retransmiten los influencers más destacados de Colombia como Westcol y Mr. Stiven TC.

“Este gesto es con quienes no tienen voz. Yo mismo tengo 8 perritos rescatados. Los animales nos recuerdan que la empatía tambiénsalva vidas.”, señaló el precandidato Córdoba, quien reiteró su compromiso con causas de protección y bienestar animal y el fortalecimiento de redes de apoyo comunitario.

Cossio, con más de 24 millones de seguidores en Facebook y 12 millonesen Instagram, confirmópúblicamente su apoyo a la campaña de Pipe Córdoba, destacando la importancia de sumar esfuerzos para iniciativas sociales en todo el país.

La Campaña de Pipe Córdoba agradeció el trabajo de los voluntarios de la Fundación Refugio Milagrinos y anunció que promoverán jornadas de adopción responsable, esterilización y dotaciones adicionales gestionadas con aliados del sector privadoy ciudadanos solidarios.