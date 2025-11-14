Familia fue torturada y robada en medio de una falsa venta de muebles en el Tolima

Tolima

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Estefani Castañeda Díaz, alias Tiania, quien presuntamente participó en la retención y extorsión de una familia en Ambalema, Tolima, en hechos ocurridos el pasado 9 de noviembre.

Un fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de secuestro extorsivo, tortura y hurto calificado, todas las conductas agravadas. La procesada no aceptó los cargos.

La historia

La Fiscalía evidenció que el día de los hechos una pareja de esposos fue citada en dicho municipio con el pretexto de comprarles un juego de muebles; además, les habrían indicado que podían llevar a su familia para que disfrutaran del lugar.

Una vez en la zona, fueron abordados por varias personas, entre las que se encontraba Tiania. Al parecer, los amenazaron con armas de fuego y cortopunzantes para apoderarse de celulares, billeteras digitales y dinero en efectivo.

“Se evidenció que el grupo de presuntos asaltantes se comunicó con parientes de las víctimas por videollamada, para que fueran testigos del maltrato físico y psicológico al que era sometido el padre de familia. De esta manera consiguieron que les giraran varias sumas de dinero”, informó la Fiscalía Seccional Tolima.

Al parecer, antes de liberarlos, les exigieron que continuaran enviándoles $500.000 mensuales por los próximos seis meses. Metros más adelante, las víctimas se encontraron con la Policía Nacional, que logró la captura en flagrancia de Castañeda Díaz.

Se estima que las víctimas perdieron alrededor de $7.000.000 entre transacciones, pertenencias y dinero.