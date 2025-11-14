Elecciones 2026: Avanza la preparación electoral en las zonas más afectadas por el conflicto

Colombia

La Registraduría Nacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Centro Carter presentaron los avances en la organización de las elecciones que se realizarán el 8 de marzo de 2026 en los 168 municipios donde se aplican las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

¿Qué son la Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP)?

Estas circunscripciones fueron creadas para que las comunidades afectadas por el conflicto armado puedan elegir representantes en la Cámara.

¿Que sigue?

Durante un encuentro la Registraduría explicó los puntos en los que se está trabajando: la identificación de los puestos de votación, las facilidades para el cambio de lugar de votación, el proceso de inscripción de candidatos y la logística general que requiere este proceso electoral.

Rafael Vargas González, director de Gestión Electoral, señaló que la coordinación con organismos internacionales hace parte del trabajo para asegurar que el proceso avance de manera adecuada.

¿Cuál es el papel de la ONU?

La ONU destacó que estas elecciones permiten que comunidades que históricamente han tenido menos oportunidades de participación política puedan hacerlo de manera más directa. Según la Misión de Verificación, las CITREP representan un mecanismo previsto en el Acuerdo de Paz para fortalecer la presencia democrática en los territorios afectados.

¿Y el Centro Cárter?

El Centro Carter indicó que continúa acompañando las actividades de información y pedagogía electoral. Su enfoque es que las comunidades cuenten con datos claros sobre cómo votar y cuáles son los pasos del proceso.

