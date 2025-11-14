Defensoría alerta sobre la presencia de grupos armados en 15 municipios del Tolima

Tolima

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reveló que actualmente la entidad tiene alertas tempranas activas en por lo menos 15 poblaciones del Tolima, debido a la presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

La funcionaria indicó que se trata de los siguientes municipios: Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco, El Espinal, Flandes, Murillo, Santa Isabel, Icononzo, Ambalema, Armero Guayabal, Honda, Lérida, Mariquita y Roncesvalles.

“En el Tolima tenemos presencia principalmente de las disidencias de las Farc, tanto de la línea de alias Calarcá como de alias Iván Mordisco. También algunas de las alertas dan cuenta de una presencia que podría ser intermitente del Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia”, reveló la defensora.

De acuerdo con la representante del Ministerio Público, la presencia de estos grupos armados en el Tolima se debe principalmente a la lucha por ejercer control territorial del narcotráfico y la minería ilegal.

Reclutamiento de menores

Iris Marín además reveló que, en lo corrido de 2025, se han reportado cuatro casos de reclutamiento forzado de menores, sumados a los ocho de 2024. Tres de los casos del presente año se han presentado en Planadas y uno en Rioblanco, ambos municipios ubicados en el sur del Tolima.

“Son casos que se presentan con alto nivel de verificación que hace la Defensoría del Pueblo; por consiguiente, somos muy conscientes de que no corresponden al universo global de reclutamiento. Es decir, es como que viéramos los casos que acuden a la institucionalidad, que tenemos verificados, pero que no son en realidad una correspondencia con lo que puede ser la realidad del reclutamiento”, aclaró.

Es decir, la entidad prevé que podría haber más casos de reclutamiento forzado en el Tolima, todavía pendientes de confirmar.