Crudo panorama trae la comisión humanitaria del Catatumbo

Ascamcat expresa su preocupación por difícil situación en comunidades del Catatumbo / Foto Archivo / Caracol Radio ( Colprensa )

Cúcuta

Una dramática radiografía de manera preliminar hicieron los representantes de la sociedad civil y las organizaciones sociales que adelantaron la comisión humanitaria al Catatumbo.

Juan Carlos Quintero vocero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo dijo a Caracol Radio que “nosotros encontramos pueblos fantasmas, comunidad confinada, población infantil traumatizada por el uso de drones, población mutilada, desplazamiento forzado, y además un efecto psicológico muy grave por la guerra en el territorio”.

Explicó el líder social que lamentablemente la situación social y de violencia esta marcada por unas situaciones muy complejas que tienen un gran impacto en la región que esta a punto de cumplir diez meses de confrontación entre los actores armados.

Señaló que después de este ejercicio durante tres días esperan poder rendir un informe al gobierno nacional para poder solicitar mínimos humanitarios, atención gubernamental y apoyo desde diferentes ámbitos de la institucional dadas las circunstancias en que se encuentra la población civil.

Finalmente señaló que el control de esa convulsionada región no se logra con las acciones de la fuerza pública sino con una acción integral del Estado sobre un territorio que por años ha estado reclamando atención.