Contraloría consolida balance de contratación del Estado previo a la Ley de Garantías

La Contraloría General de la República presentó un balance preliminar relacionado con la contratación estatal durante la primera semana de noviembre, justo antes de la implementación de la Ley de Garantías.

Según el informe del organismo de control fiscal, se comprometieron $9,0 billones en convenios y contratos interadministrativos, una cifra que supera ampliamente el comportamiento habitual de la contratación pública en el mismo periodo.

En el reporte se advierte sobre sobre una concentración inusual de contratación interadministrativa registrada el 7 de noviembre de 2025, último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Ese día se comprometieron $6,1 billones, equivalentes al 68% del total contratado en la primera semana de noviembre.

“Durante los primeros siete días del mes se comprometieron $9,0 billones, una cifra que supera ampliamente los niveles históricos de contratación mensual observados en 2025. De este total, el 7 de noviembre, último día antes del inicio de las restricciones electorales, se suscribieron $6,1 billones, es decir, el 68% de toda la contratación registrada en la semana. Solo este día representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que equivale a un incremento del 190% frente al comportamiento histórico previo”, señala el organismo de control fiscal.

La Contraloría reiteró su compromiso con el control fiscal eficiente y la vigilancia constante durante este período de alta actividad contractual, garantizando que todos los procesos se realicen conforme a la normativa vigente y bajo los principios de legalidad y eficiencia.