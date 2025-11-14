Balacera en Cúcuta dejó un abatido, un policía herido y un capturado. / Foto: Cortesía.

Cúcuta-

Una balacera se registró en la tarde de este jueves en el barrio El Contento, en pleno centro de Cúcuta, durante un procedimiento del Gaula y el Goes que dejó un presunto delincuente abatido, un intendente jefe herido y un hombre capturado.

Los uniformados llegaron a una vivienda ubicada en la avenida 10 con calle 15, donde, según labores de inteligencia, se estarían escondiendo miembros de una oficina de cobro vinculada a la reciente ola de violencia que ha afectado la ciudad entre finales de octubre y comienzos de noviembre.

Al intentar ingresar, los policías fueron recibidos a disparos y se produjo un fuerte intercambio de fuego.

En medio del operativo resultó herido en la cabeza el intendente jefe Ronald Alexander Rincón Román, del Gaula Mecuc, quien presenta una leve fractura de cráneo y sangrado interno. Continúa estable y bajo atención médica en la clínica Medical Duarte.

El hombre abatido, cuya identidad está por establecer, recibió varios impactos en el tórax y el abdomen.

En el lugar también fue capturado Ángel David Rojas Hernández, quien registra anotaciones por homicidio (2024) y porte ilegal de armas (2023).

Durante la inspección, las autoridades incautaron un revólver, vainillas calibre 5.56 y de pistola, además de 40 bolsas plásticas con una sustancia que tendría características similares a la cocaína y un paquete rectangular tipo panela que sería marihuana.

Según los vecinos, en la vivienda era frecuente ver la llegada de personas en motocicletas. Las autoridades adelantan la verificación y los actos urgentes.

“Estas personas serían los responsables de la ola de homicidios que se registró en la última semana de octubre y lo que llevamos del mes de noviembre y es un llamado directo a alias Lobo Fox allá en la cárcel de Cúcuta que vamos por él, que siga dando esas órdenes y le sigo capturando. Producto de esta arremetida contra estos delincuentes llevó 7 capturas con 8 armas de fuego incautadas del viernes a hoy a su organización y no voy a permitir que Cúcuta vuelva a esas cifras de violencia que ya las habíamos superado en los meses de septiembre y mediados de octubre”, coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Mecuc.