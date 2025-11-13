Panamá niega que EE. UU. esté preparando actos hostiles contra Venezuela en el país centroamericano

AME9921. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/05/2025.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante una rueda de prensa este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). Mulino dijo que le corresponde a la Fiscalía explicar el caso judicial contra un grupo de líderes sindicales, incluido Saúl Méndez, refugiado en la Embajada de Bolivia alegando persecución política, acusados de presuntamente estafar a unos obreros en un caso abierto en el 2022. EFE/ Carlos Lemos / Carlos Lemos ( EFE )

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó que su país se este prestando para preparar algún acto hostil contra Venezuela, en medio de las tensiones en el Caribe que protagoniza Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

El mandatario aseguró que el entrenamiento de militares estadounidenses en territorio panameño se suscribe a acuerdos de cooperación bilaterales con el país norteamericano.

Además, apuntó que Panamá sirve periódicamente de escenario de ejercicios militares de múltiples países dada la idoneidad del territorio, por ejemplo, en las regiones del Darién y Sherman.

“Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela, ni contra ningún otro país del mundo”, declaró Mulino durante su conferencia de prensa semanal.

El presidente Mulino respondió así a la pregunta de una periodista por la presencia de tropas estadounidenses para desarrollar entrenamientos en la selva. La reportera cuestionó si eso estaba vinculado al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que ha desatado versiones sobre algún tipo de intervención en Venezuela.

“Son dos temas distintos (...) no tiene que ver una cosa con la otra”, afirmó Mulino, al explicar que “los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de Estados Unidos” responden a “un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad no solamente en el Darién (...) que es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamiento”.

“Y esté el Canal (interoceánico) de por medio, que es una entidad que hay que salvaguardar integralmente todas las fuerzas policiales y militares del mundo”, añadió.

EE. UU. mantiene desde agosto pasado un inédito despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que el gobierno de Nicolás Maduro insiste en afirmar es una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” en Venezuela.

Según la Armada estadounidense, el portaaviones más grande del Pentágono, el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque -con más de cuatro mil marineros y decenas de aeronaves tácticas- llegó a Latinoamérica el pasado martes.

Los ejercicios conjuntos de EE.UU. y Panamá, que carece de Ejército desde 1990, son frecuentes tras la invasión estadounidense de 1989, más ahora que renovaron en abril pasado la cooperación en este campo, mediante un memorando de entendimiento que generó inicialmente cierta polémica en el país centroamericano porque prevé más presencia militar estadounidense temporal y rotativa.