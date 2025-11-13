Las tradiciones llaneras y el imaginario infantil se entrelazan en “Semillas”

Las salas de cine reciben el estreno de “Semillas”, dirigida y escrita por Eliana Niño, se centra en las tradiciones llaneras y el imaginario infantil que se entrelazan de manera natural, mostrando cómo la cultura y la fantasía conviven en la vida cotidiana. Por un lado, la película refleja las costumbres propias de los Llanos como el coleo, el joropo, los paisajes y el trabajo del llano, que forman parte del día a día de los personajes y del universo que los rodea.

“Semillas” presenta a Shaira, una niña llanera, sueña con participar en un festival de coleo como lo hacía su hermano fallecido Andrey. Sin embargo, un día su caballo desaparece, y la razón es porque su abuelo está sufriendo una sequía en sus cultivos obligándolo a venderlo sin mencionarle nada a su nieta. En un atardecer llanero, su abuelo le dice que si sabe la razón por la que se forman figuras de animales en las nubes. Él le cuenta que el cielo los atrapa y por eso se forman estas figuras, y hasta el día en que vuelva a llover en la tierra, ellos regresan al pueblo. Shaira decide ir en búsqueda de una semilla especial que hará llover de nuevo y traerá de regreso a su caballo “Semillas”.

Cortesía: Película “Semillas” Ampliar

Protagonizada por Shaira Castro, Álvaro Chaparro, Andrés Andrade, Juan Carlos Tacoronte, Aroha Hafez, “Semillas” se rodó en locaciones de San Martín en el departamento del Meta, donde la directora exalta los bellos paisajes, la relación con los animales, su música y su poesía, una belleza romántica que contrasta con esa fuerza bruta. Ese equilibrio entre lo salvaje y lo sensible.

El estreno de “Semillas” en Bogotá será en la Cinemateca, donde abrirá el Festival Cine en Femenino el 13 de noviembre en la Sala Capital, con entrada gratuita y presencia del equipo, además otras funciones programadas para el 19, 23 y 26. También se proyectará en Cinema Local en el barrio San Felipe, una sala dedicada al cine nacional. Posteriormente, la película tendrá funciones en Sala Marines en Valledupar y en la Cinemateca de Salento, con posibles proyecciones en el MAMM de Medellín y en Cinema Local de Cali, estos dos últimos pendientes de confirmación.