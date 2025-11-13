Estos son los 5 elegibles para el Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero

JUSTICIA

La Corte Constitucional dio a conocer este jueves la lista de las cinco personas que conforman el grupo de elegibles para ocupar el cargo de magistrado o magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.

Las y los seleccionados son:

1. Liliana Rosa Cardona Chagui.

2. Juanita Durán.

3. Gloria Inés Meza Armenta.

4. Luis Manuel Neira Núñez.

5. Diana Patricia Richardson Peña.

Los candidatos fueron escogidos mediante votación entre diez personas preseleccionadas —cinco hombres y cinco mujeres—, en cumplimiento de los criterios de mérito, trayectoria profesional y equilibrio de género definidos por la Corte.

Le puede interesar Corte niega tutela en contra del CNE por fusión incompleta del Pacto Histórico

El listado oficial de elegibles puede consultarse en el portal institucional de la Corte Constitucional, en la sección “Lista de elegibles”.

Asimismo, la Corte informó que el próximo 28 de noviembre de 2025, a las 9:00 a.m., se realizará la audiencia pública con los cinco candidatos y candidatas seleccionados. La transmisión estará disponible a través de la página web: www.corteconstitucional.gov.co.

Cabe resaltar que este proceso forma parte del cronograma establecido por la Corte para garantizar transparencia, publicidad y participación ciudadana en la selección de las altas dignidades de la Rama Judicial.