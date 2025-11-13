En San Carlos, un Centro de Desarrollo Infantil tuvo que suspender la atención a 236 menores

San Carlos- Antioquia

La alcaldía del municipio de San Carlos, en el Oriente de Antioquia, manifestó su preocupación debido a que el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) manejado por la Corporación Educación Sin Fronteras de la zona urbana y el corregimiento El Jordán no tiene contrato vigente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por lo que la atención en ese lugar tuvo que ser suspendida y, por ende, el servicio de acompañamiento pedagógico, estimulación temprana, cuidado y alimentación.

“Estas aulas que hoy deberían estar llenas de niños y niñas jugando, aprendiendo y siendo felices, están hoy habitadas por la soledad. Por tercera vez en lo que va de este año, es interrumpida la atención integral de nuestros niños y niñas en los centros de desarrollo infantil, tanto del casco urbano como del corregimiento del Jordán”, manifestó Érika Johana Serna, Secretaria de Bienestar Social de San Carlos.

Según la administración municipal, son 236 los menores afectados y 28 mujeres que hacen parte del talento humano, entre maestras, auxiliares, manipuladoras de alimentos y personal de apoyo, quienes se quedaron sin trabajo, pero además se afecta a los núcleos familiares en sus actividades laborales porque no tienen a quién dejarles los menores.

“Hacemos un llamado al ICBF para que garantice la atención oportuna, pertinente y permanente de nuestros niños en los centros de desarrollo infantil. Desde la administración municipal estamos haciendo todo lo que nos corresponde para elevar las diferentes solicitudes al ICBF para que esta situación no se nos siga presentando”, agregó la funcionaria.

Agregó que es necesario que se tomen medidas urgentes, ya que la responsabilidad del contrato es 100% del ICBF.