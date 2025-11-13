Dos colegios cucuteños en las mejores Pruebas Saber

Colegios de Cúcuta se destacan en pruebas Saber / Foto Archivo / Hispanolistic

Cúcuta

Los colegios Santo Ángel y Nacional de Comercio de Cúcuta se ubicaron dentro de los diez mejores planteles educativos por resultados de Pruebas Saber.

El secretario de educación del municipio Cesar Rojas dijo a Caracol Radio que “es importante destacar el trabajo que desempeñan estas dos instituciones en su mejora de calidad educativa y de compromiso institucional para obtener importantes resultados”.

Indicó ademas que “este resultado es el esfuerzo del trabajo en equipo de rectores, docentes, estudiantes y padres de familia que han depositado la confianza en el trabajo que realizan los colegios para fortalecer la educación de la mano con la pedagogía y el desarrollo educativo como competencia del saber”.

Explicó que para las autoridades educativas locales es un orgullo contar con los resultados obtenidos y promover más el estimulo para generar retor favorables en los logros por estas pruebas.

Finalmente el funcionario invitó a la comunidad educativa a tomar como ejemplo los resultados alcanzados con estos dos colegios, para que se puedan multiplicar más logros para los establecimientos educativos de la ciudad.