Cúcuta

Dos colegios cucuteños en las mejores Pruebas Saber

Autoridades educativas destacan resultados de la comunidad educativa

Colegios de Cúcuta se destacan en pruebas Saber / Foto Archivo

Colegios de Cúcuta se destacan en pruebas Saber / Foto Archivo / Hispanolistic

Cúcuta

Los colegios Santo Ángel y Nacional de Comercio de Cúcuta se ubicaron dentro de los diez mejores planteles educativos por resultados de Pruebas Saber.

El secretario de educación del municipio Cesar Rojas dijo a Caracol Radio que “es importante destacar el trabajo que desempeñan estas dos instituciones en su mejora de calidad educativa y de compromiso institucional para obtener importantes resultados”.

Indicó ademas que “este resultado es el esfuerzo del trabajo en equipo de rectores, docentes, estudiantes y padres de familia que han depositado la confianza en el trabajo que realizan los colegios para fortalecer la educación de la mano con la pedagogía y el desarrollo educativo como competencia del saber”.

Explicó que para las autoridades educativas locales es un orgullo contar con los resultados obtenidos y promover más el estimulo para generar retor favorables en los logros por estas pruebas.

Finalmente el funcionario invitó a la comunidad educativa a tomar como ejemplo los resultados alcanzados con estos dos colegios, para que se puedan multiplicar más logros para los establecimientos educativos de la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad