De regreso a clases con la impactante segunda temporada de “Maxton Hall – Un mundo entre nosotros”

La impactante serie de Prime Video “Maxton Hall – Un mundo entre nosotros” hace su regreso a la plataforma. Está dirigida nuevamente por Martin Schreier y cuenta con los productores ejecutivos Markus Brunnemann y Ceylan Yildirim, este último quien también participa como guionista principal de la serie.

Tras el impacto y positiva acogida de la primera temporada, siendo la serie Original internacional más vista de Prime Video de todos los tiempos y alcanzando el puesto #1 en los rankings de Prime Video en más de 120 países, los espectadores finalmente regresan a Maxton Hall College. Los fans podrán esperar grandes emociones, giros dramáticos, amor, amistad y traición, y, por supuesto, la pregunta: ¿Puede el verdadero amor realmente superar todos los obstáculos?

Los primeros tres episodios de la segunda temporada de seis capítulos están disponibles, seguidos de un nuevo episodio cada semana hasta el gran final el 28 de noviembre. La nueva temporada de la serie, producida por UFA Fiction, está basada en Save You, la segunda parte de la exitosa serie de novelas de la autora Mona Kasten, publicada por LYX.

En esta nueva temporada de “Maxton Hall – Un mundo entre nosotros”, quienes vuelan alto también pueden caer bajito… Tras una noche apasionada en Oxford y con su mayor sueño al alcance de la mano, todo parece ir perfectamente para Ruby (Harriet Herbig-Matten). Pero un giro del destino en la familia de James (Damian Hardung) lo cambia todo, y es, de todos los que le rodean, el propio James quien la hace regresar de su nube a una cruda realidad. Ruby queda devastada. Nunca ha sentido algo tan fuerte por nadie como por James y nunca nadie la ha lastimado tanto. Ruby desea recuperar su vida de antes, aquella en la que nadie en Maxton Hall la conocía ni formaba parte del elitista mundo de sus compañeros de clase. Pero no puede olvidar a James, especialmente porque él está decidido a recuperarla.

Además de Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung regresan al elenco de esta segunda temporada Sonja Weißer como Lydia, Ben Felipe como Cyril, Fedja Van Huêt como Mortimer, Runa Greiner como Ember, Justus Riesner como Alistair, Andrea Guo como Lin, Frederic Balonier como Kieran y Eli Riccardi como Elaine. La serie cuenta con el apoyo del Fondo Alemán de Cine.