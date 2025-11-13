Corponor proyecta nuevas acciones en defensa del medio ambiente

Cúcuta

Las autoridades ambientales en Norte de Santander adelantan una agenda que compromete la defensa del medio ambiente, los recursos naturales y el fortalecimiento de los programas de la corporación ambiental, Corponor.

El director de la entidad Humberto Camacho dijo a Caracol Radio que “nosotros venimos fortaleciendo el trabajo orientado a adelantar acciones de educación ambiental que a través de una unidad móvil que empezará a rodar en el mes de marzo podamos trabajar con las comunidades educativas, alcaldías y organizaciones ambientales en la protección de todos nuestros recursos ambientales. Así mismo que logremos tener teatro al parque porque esta unidad permite una serie de estrategias para el servicio de la comunidad.

Explicó además que otra de las fortalezas en el trabajo ambiental son los negocios verdes, donde 158 negocios reflejan lo que ha sido el trabajo con los sectores empresariales, certificados y avalados por Corponor, cumpliendo con el lleno de requisitos legales.

Así mismo, señaló que en la actualidad junto con el sector empresarial y de negocios se preparan para participar en una de las ferias más atractivas que tiene el país y que se desarrollará en Pasto, como es Bioexpo donde Norte de Santander estará presente, liderado por la corporación.

Así mismo explicó que en la actualidad líder aun proyecto para entregar estufas con paneles solares dentro de una estrategia de conservación ambiental y donde 436 familias han sido las primeras beneficiadas en siete municipios de la región.

Finalmente, el funcionario invitó a participar de las acciones que promueve Corponor que contribuyen al bienestar, desarrollo sostenible y defensa del medio ambiente.