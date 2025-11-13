Contraloría General presentará rendición de cuentas este 19 de noviembre

La Contraloría General de la República confirmó la fecha de su próxima sesión de rendición de cuentas, para el 19 de noviembre de 2025. Se trata de la entrega de resultados de la estrategia ‘Salvando Obras’, con una robusta agenda académica dedicada al rol del control fiscal y del ecosistema digital en el progreso del país.

En la cita, que se llevará a cabo en el auditorio del Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, se referirá precisamente a la visión estratégica del control fiscal y el valor de la participación ciudadana en el cuidado de lo público.

En ese sentido, vale la pena recordar que Rodríguez ya reportó, el pasado 12 de noviembre ante la Corte Constitucional, que gracias al control ciudadano se han intervenido 704 proyectos que concentran una inversión de recursos públicos por 47.80 billones de pesos. De estos, 354 corresponden a recuperaciones logradas a través de ‘Salvando Obras’.

Al encuentro también asistirán funcionarios como el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien además de presentar las cifras del sector salud, hará referencia a los seguimientos que adelanta la cartera en alianza con la Contraloría; y Campo Elías Vega Rocha, contralor delegado para la Participación Ciudadana, quien se encargará de desglosar el componente humano del control social que caracteriza a la entidad.

Paralelamente, se realizará una demostración de las herramientas que conforman el Ecosistema Digital para la Participación Ciudadana de la Contraloría, en un esfuerzo por fortalecer la labor de control y vigilancia a través del apoyo comunitario.

La rendición de cuenta será transmitida en vivo a través de los canales digitales de la Contraloría. No se pierda el cubrimiento a través de todas las plataformas de Prisa Media.