Clemencia vive la recta final de su Reinado Cultural 2025 en el marco de las Fiestas de Noviembre

El municipio de Clemencia vive con entusiasmo y orgullo las actividades del Reinado Cultural Clemencia 2025, una celebración que rinde homenaje a la identidad, el arte y las tradiciones locales, y que entra en su recta final del 15 al 17 de noviembre, en el marco de las Fiestas de Noviembre.

El pasado fin de semana, las calles del municipio se llenaron de alegría durante el Gran Recorrido de Comparsas y presentaciones en tarima, donde se vivió una verdadera explosión de color, música y folclor.

Cumbia, mapalé, buyerengue y gaitas marcaron el paso de las comparsas, acompañadas por bandas de viento, car-audios y el talento de grupos locales.

La Comparsa del Adulto Mayor, la Comparsa de la Alcaldía y la Comparsa de Juventud se ganaron los aplausos del público, en una jornada que reunió a familias enteras y fortaleció el sentido de comunidad.

Las candidatas al Reinado Cultural Clemencia 2025 fueron las protagonistas, luciendo sus trajes típicos con elegancia y orgullo, mientras compartían con el público el amor por sus raíces.

El alcalde Miguel Samir Barrios resaltó el significado de esta celebración como símbolo de unión y tradición:

“El Reinado Cultural es una muestra de lo mejor de nuestra gente. Aquí celebramos la alegría, la creatividad y el orgullo clemenciero. Estas fiestas son el reflejo de un pueblo que se respeta, se une y sigue creciendo desde la cultura”, expresó el mandatario.

La programación continúa con jornadas llenas de emoción:

📅 Viernes 15 de noviembre: Bando de la Comunidad — un desfile lleno de picardía, música y tradición que encenderá oficialmente el espíritu festivo en Clemencia.

📅 Sábado 16 de noviembre: Actividades culturales y recreativas con muestras de danza, música y gastronomía.

📅 Domingo 17 de noviembre: Gran Noche de Coronación del Reinado Cultural Clemencia 2025, evento central que cerrará con broche de oro estas inolvidables fiestas.