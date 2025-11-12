Vargas Lleras está supremamente bien para afrontar una carrera presidencial: Rolando González

Tras varios meses de ausencia, debido al tratamiento médico que venía adelantando principalmente en Estados Unidos, reapareció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en un encuentro político. Acudió al Hotel Hilton, en el nororiente de Bogotá, para dirigir una reunión con las bancadas de Cambio Radical.

El objetivo de este encuentro fue empezar a discutir sobre las listas que el partido presentará para Senado y Cámara en el 2026: empezar a definir el orden de sus integrantes y si serán listas abiertas o cerradas.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio habló el concejal Rolando González sobre las conclusiones de esta reunión, donde aseguró que ha progresado supremamente bien en su tratamiento de salud.

“Básicamente la reunión del día de ayer fue una reunión donde estábamos estableciendo y dando unos parámetros acerca de lo que van a ser las listas al congreso del partido y lo que, por supuesto será nuestra decisión frente a las elecciones presidenciales que se adicionan en el país”, indicó el concejal.

La reunión duró casi cinco horas y en todas estuvo presente Vargas Lleras, incluso al terminar la reunión compartió con varios de los presentes: “Está bastante bien de salud”. Contó también que en esta reunión quedó claro que, si él no aspira a la presidencia, está valorando la posibilidad de que encabece la lista de Senado del partido.

¿Cuándo se sabrá si Vargas Lleras va a la presidencia?

“Antes del mes de diciembre vamos a tener ya un anuncio como tal al tema de presidencia, igualmente el tema de la cabeza de lista de Senado del Partido Cambio Radical, antes de que finalice el mes de diciembre” afirmó el senador.

El senador Rolando González, contó que por el lado de Fuad Char él manifestó su deseo de que Germán Vargas fuera su candidato presidencial.

Noticia en desarrollo....