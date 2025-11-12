Riña entre pandillas dejó un joven muerto en el sur de Cartagena: esto se sabe
El hecho ocurrió en el barrio Villas de Aranjuez
Cartagena
Un joven de 20 años identificado como Richard David Tobías Díaz fue asesinado en medio de una riña entre pandillas registrada en el sur de Cartagena.
La Policía confirmó que el enfrentamiento se presentó en el barrio Villas de Aranjuez, donde la víctima fatal, habría sido atacada con arma de fuego por uno de sus contrincantes. Al ser impactado por las balas, Richard fue trasladado a un centro asistencial donde posteriormente falleció.
El occiso presenta una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego.
La inspección técnica fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN.