Rescatan cuerpos de funcionarios de la registraduría tras accidente aéreo en Vaupés

La Aeronáutica Civil anunció que los cuerpos de los funcionarios de la registraduría que fallecieron en un accidente aéreo en Vaupés, ya fueron recuperados y trasladados a Villavicencio, Meta, para iniciar los procedimientos de identificación y necropsia por parte de medicina legal.

“El equipo de expertos en accidentes aéreos continuará las labores en campo el día de mañana, con el objetivo de recolectar toda la evidencia técnica, operacional y meteorológica requerida para determinar las causas de este trágico suceso y asegurar el cabal cumplimiento del protocolo de investigación”, indica la Aerocivil.

Sobre los procedimientos que adelantan para establecer las causas del accidente, indican que se continuará informando sobre los avances significativos a medida que se cumplan las etapas protocolarias.

“La información preliminar, el avance de la investigación y las conclusiones finales se compartirán únicamente a través de los canales oficiales de la Aeronáutica Civil,” advierte la entidad.