Reaparece exgobernador Alejandro Lyons desde La Picota: inicia juicio por “Cartel de la hemofilia”

JUSTICIA

En el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, inició la audiencia preparatoria al juicio en contra de los exgobernadores de Córdoba, Alejandro Lyons y Edwin Besaile por el denominado “Cartel de la Hemofilia”.

Desde La Picota, reapareció Lyons, quien recordemos fue deportado por los Estados Unidos. En su intervención, Lyons manifestó su intención de colaborar con la justicia.

“Estuve 4 años sin ver el sol y 17 meses en la época del COVID en mi celda (..) quiero manifestarle mi compromiso de comparecer y aportar a la administración de justicia”, dijo el exgobernador.

En desarrollo...