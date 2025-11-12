ONU condena tortura y tratos crueles a habitantes de la Sierra Nevada

JUSTICIA

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU condenó los crímenes de tortura y tratos crueles que han sido cometidos por miembros de grupos ilegales que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para Carlos de la Torre, representante adjunto de ONU Derechos Humanos, “este tipo de acciones vulneran el derecho Internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

Hasta la fecha, la ONU ha recopilado 19 registros audiovisuales provenientes de diversas fuentes, en los que se evidencian delitos como violencia física, trabajo forzado, inmovilización de extremidades, exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento y solicitudes públicas de perdón. Todas ellas, según la ONU, cometidas por “presuntas acciones como el expendio de sustancias psicoactivas, el hurto, la violencia de género, la violencia intrafamiliar y las riñas”

El accionar criminal de los grupos armados ilegales a los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta son infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Además, constituyen crímenes de guerra contra civiles que podrían ser objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional.

Las mujeres han sido una de las víctimas más afectadas por estos hechos, quienes se han visto obligadas a realizar trabajos forzados, como barrer, y a algunas se les ha llegado a rapar el cabello de manera forzada. Para la ONU, “estas acciones contra las mujeres atentan contra su autoestima y su identidad, estrechamente vinculadas con su autonomía y control personal”.

Ante este panorama, la ONU hizo un llamado al Gobierno nacional para que adopte medidas que reduzcan el control de los grupos ilegales en la zona. El organismo internacional instó al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales para “prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de la población víctima de estas agresiones por parte de grupos armados no estatales”.

Asimismo, la ONU solicitó al Estado colombiano adelantar las investigaciones necesarias que permitan sancionar a los responsables y reparar adecuadamente a las víctimas. De igual forma, reiteró su disposición para brindar asistencia técnica al Gobierno nacional y señaló que, “en el marco de su mandato, continuará realizando un seguimiento constante y emitirá recomendaciones sobre la situación de derechos humanos en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta”.