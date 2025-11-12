Nueva comisión humanitaria rumbo al Catatumbo

Población del Catatumbo en medio de la crisis por culpa de la violencia / Foto Archivo( Organizaciones sociales )

Cúcuta

Durante tres días la sociedad civil representada en varias organizaciones sociales se trasladará a la región del Catatumbo en Norte de Santander para llevar un mensaje de paz en medio de la cruda guerra que vive esa región.

El epicentro de esta misión será la vereda Beltrania y Campo Seis en la zona rural del municipio de Tibú, donde se adelantaran acciones para escuchar y denunciar lo que pasa en el territorio que cumple diez meses de confrontación por la guerra de guerrillas entre el ELN y las disidencias farc.

Juan Carlos Quintero miembro de la Asociación de Campesinos del Catatumbo Ascamcat dijo a Caracol Radio que “son 110 personas que estarán participando de esta actividad y recibiendo denuncias de la población civil que es la que más ha sentido este conflicto que tiende a agudizarse y donde ya tenemos más de 83 mil desplazados”.

Indicó el líder social que “el próximo viernes estaremos rindiendo un informe de los resultados de esta comisión que estará durante tres días en el municipio de Tibú y donde esperamos que el gobierno nacional por fin adelante acciones”.

Finalmente señaló que la mayor preocupación en el territorio sigue siendo los ataques de los ilegales a la población civil, el uso de drones, y la guerra que no cesa después de diez meses de enfrentamientos entre el Eln y las farc.