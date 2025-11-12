MOE llama a partidos de oposición a volver a hacer parte de la Comisión de Seguimiento Electoral

Colombia

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, hizo un llamado a los partidos de oposición a volver a hacer parte de las Comisiones de Seguimiento Electoral.

#RetoElecciones2026 La directora de la MOE, Alejandra Barrios, también hizo un llamado a los partidos de oposición a volver a sentarse en la Comisión de Seguimiento Electoral.



“Cuando hablamos de un proceso electoral todo el mundo tiene que ver en eso. Si no asisten los partidos… pic.twitter.com/rDBCFEgEMD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2025

Según explicó Barrios, este es el espacio en el que se brindan las garantías y se exponen las decisiones que se han tomado, tanto por parte del Ministerio del Interior como de la Registraduría, en relación con la realización del proceso electoral.

“Los 13 partidos de la oposición llevaban más o menos tres comisiones de seguimiento electoral sin asistir después de lo del asesinato del senador Miguel Uribe están sin asistir. Desde la MOE entendemos perfectamente la molestia, entendemos perfectamente el dolor que acompaña a esas organizaciones políticas pero el mecanismo de ordenanza en este país de las elecciones es la Comisión Nacional de Garantías Electorales y ahí es donde la Registraduría afina con todos los actores y puede explicar además que las decisiones que está tomando, pero es que el Ministerio del Interior también”.

“Se está gerenando un vacío democrático”

De hecho, advirtió que mientras no asistan los partidos de la oposición, se está generando un vacío en el proceso democrático.

“Cuando hablamos de un proceso electoral todo el mundo tiene que ver en eso. Si no asisten los partidos de oposición lo que se está haciendo es un vacío al proceso democrático, eso es lo grave. Que le hagan un vacío a Benedetti, que son la oposición y al presidente Petro, pero en los procesos electorales la MOE es la primera vez que ve eso”.

Barrios señaló además que el país no está en la capacidad de tener carros blindados y escoltas para cada uno de los 83 ciudadanos y ciudadanas que están en el proceso de recolección de firmas, por lo que también informó que en esta Comisión se propuso que el Gobierno Nacional se reúna específicamente con los partidos de la oposición.

Hay que recordar que tras el atentado en contra del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, partidos de oposición entre estos el Centro Demnocrático, Cambio Radical, el Conservador y el Liberal dejaron de asistir a estos encuentros que son convocados por el Ministerio del Interior argumentando que no se tienen garantías para su participación en política.