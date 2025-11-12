Ministerio del Interior frenó proyecto de cámaras de seguridad en Villa del Rosario

Norte de Santander.

La reciente ola de violencia que dejó más de una decena de muertos en Cúcuta y su área metropolitana también golpeó a Villa del Rosario, donde las autoridades locales reconocen que el crimen empieza a extenderse hacia el municipio fronterizo.

En medio de este panorama, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Gustavo Anduquia, reveló que el Ministerio del Interior frenó el proyecto de cámaras de seguridad que ya estaba estructurado y financiado por la Alcaldía.

Según explicó, la administración municipal contaba con todos los requisitos para la ejecución del plan, incluso con la contrapartida presupuestal aprobada, pero “a última hora el proceso no salió favorecido” y el Ministerio retiró el apoyo.

El proyecto, formulado desde el inicio del actual gobierno local, buscaba fortalecer la vigilancia con sistemas de monitoreo e inteligencia artificial para detectar delitos en tiempo real.

“Era el proyecto más grande que podíamos tener para el tema de seguridad en el municipio. Ya lo teníamos radicado y con todos los avales, pero el Ministerio nos quitó la oportunidad”, señaló Anduquia, quien lamentó la decisión y aseguró que seguirán insistiendo en su aprobación una vez pase la ley de garantías.

El funcionario reiteró que el alcalde Camilo Suárez ha pedido resultados inmediatos frente a la situación de violencia que atraviesa el municipio, y destacó el trabajo conjunto con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para reforzar los patrullajes en sectores como La Parada, Juan Frío y El Morichal, zonas afectadas por extorsiones y amenazas.

“Seguiremos dando la pelea y trabajando por la seguridad del municipio, pero necesitamos el respaldo del gobierno nacional. Sin herramientas tecnológicas es más difícil combatir a la delincuencia”, puntualizó el subsecretario.