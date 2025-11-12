Mejorarán infraestructura de unidades intermedias y puestos de salud de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio estableció que la Unidad de Salud de Ibagué adelanta un proceso de renovación de la infraestructura en sus Unidades Intermedias, puestos y centros de salud.

Las adecuaciones se llevan a cabo en la zona urbana y rural del municipio, y finalizarán en diciembre. En el área rural, los trabajos se realizan en los puestos de salud de Juntas, Villa Restrepo, La Linda, San Bernardo, China Alta, Charco Rico, Totumo, Tapias, Curalito, San Juan de la China, Laureles, Pastales y Chapetón.

En la zona urbana, las obras se adelantan en la Unidad Intermedia del Jordán Octava Etapa, la Unidad Intermedia Hospital San Francisco y el Centro de Salud La Gaviota, donde se están efectuando mejoras para fortalecer la atención y la seguridad de los usuarios.

Dato: es importante mencionar, que el Centro de Salud La Gaviota estará cerrado y los usuarios que acudían allí, ahora podrán ser atendidos en el Centro de Salud Ambalá y en la Unidad Intermedia del Salado.

Por su parte, los puestos de salud ubicados en zona rural que se mencionaron estarán cerrados de manera temporal mientras se desarrollan las adecuaciones. Sin embargo, la Unidad Intermedia del Jordán Octava Etapa y la Unidad Intermedia Hospital San Francisco continuarán funcionando en su horario habitual para garantizar la atención a los ciudadanos.

“Nuestro compromiso es brindarle a la ciudadanía espacios más cómodos, seguros y modernos. Estas adecuaciones permitirán ofrecer una atención más oportuna y una mejor experiencia a todos nuestros usuarios”, mencionó Yennifer Guzmán, gerente (e) de la USI.

Según la gerente encargada de la USI, Yennifer Guzmán, en el sector rural y urbano continuará presente la atención médica a través de los equipos básicos de salud, quienes llegarán hasta los hogares para brindar acompañamiento médico, de enfermería y psicológico.